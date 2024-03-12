Витаминная бомба: рецепт салата из черемши
Добавление молодых и ароматных листиков черемши к классическому салату из вареных вкрутую яиц, сочной феты и пикантной майонезно-сметанной заправки придает блюду свежий и яркий вкус. Это уплата очень просто делается, но порадует весенними нотками.
Черемша-травянистое растение, которое является не только приятным на вкус, но и полезным. Поэтому рекомендуем взять этот салат на заметку. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
- 3 куриных яйца
- 100 г феты
- 100 г черемши
– 2 ст. л. сметаны
– 2 ст. л. майонеза 67%
- соль по вкусу
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Приготовление:
Отварите яйца вкрутую в течение 10 минут, после чего охладите, почистите и отделите белки от желтков.
В салатник выложите фету и желтки и растолчите их вилкой. Белки нарежьте мелкими кубиками и добавьте в салатник.
Тщательно промойте черемшу, отрежьте хвостики. Нарезанную по собственному вкусу черемшу добавьте к остальным ингредиентам в салатнике.
Долейте сметану, майонез, добавьте соль по вкусу. Тщательно перемешайте и подавайте вкусный салат на стол!
Свежая черемша придает этому традиционному салату особый весенний шарм и приятный пряный аромат, а сочетание ингредиентов создает сбалансированный вкус. Легкий и сытный салат идеально подходит как праздничному, так и обыденному меню.
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