Витаминные салаты в период Великого поста: из чего и как готовить

В период Великого поста существует ряд запретов, в частности нельзя употреблять продукты животного происхождения, в определенные дни запрещена рыба и масло. Есть также запреты на употребление горячих блюд.

Однако это не повод отказываться от вкуснейших блюд, которыми могут быть салаты. Важно, чтобы они содержали продукты, которые дадут организму необходимую дозу витаминов и питательных веществ.

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Вот несколько рецептов витаминных постных салатов, которые не только сытны, но и полезны для здоровья:

Салат из свежих овощей и салатных миксов. К салатным миксам можно добавить любимые овощи и приправить растительным маслом.

Салат "Витаминная бомба": Смешайте нарезанные огурцы, помидоры, красный лук, перец, яблоки и гранат. Добавить свежую мятую и оливковое масло. В дни, когда календарь поста не предусматривает потребление масла, можно сбрызнуть салат соевым соусом.

Салат из капусты, моркови и яблок: Нарезанная капуста и морковь смешиваются с нарезанными яблоками. Добавьте лимонный сок и оливковое масло для заправки, а также орехи или шелушеные семена тыквы.

Салат из спаржи и красного лука: Спаржа запекается в духовке до мягкости и смешивается с жареным красным луком. Для заправки используйте лимонный сок и оливковое масло.

Салат из свеклы и сыра: отварите свеклу и нарежьте кубиками. Добавьте нарезанный кубиками сыр растительного происхождения, посыпьте сверху семенами чиа или замоченными семенами льна. К салату можно добавить листики базилика или петрушки.

Эти витаминные песни салаты не только добавляют разнообразие в ваш рацион во время Великого поста, но и обеспечивают ваш организм необходимыми витаминами и минералами для поддержания здоровья.

Предлагаем узнать, можно ли есть рыбу в Великий пост.

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