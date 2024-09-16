Визажисты поделились простым секретом, как сделать брови идеальными всего в два шага

Брови остаются ключевым элементом в искусстве макияжа. Они не просто очерчивают черты лица, но и способны коренным образом изменить его выражение.

Если раньше в тренде были сверхтонкие брови, то сейчас ситуация кардинально поменялась. О секретах создания здоровых и ухоженных бровей рассказало издание Glamour.

Последнее десятилетие ознаменовалось возрождением многих тенденций 90-х: вернулась мода на коричневую подводку, заколки в форме бабочек и блеск для губ. Однако самые заметные изменения коснулись оформления бровей. Тонкие, едва заметные линии отошли в прошлое, уступив место пышным и натуральным формам, подчеркивающим индивидуальность лица.

Тенденция на "мягкие брови" завоевала популярность благодаря своей универсальности и способности гармонично совмещаться с чертами практически каждой девушки. Визажисты утверждают, что независимо от того, слишком ли ваши брови густые, или наоборот, недостаточно объемны, вы можете легко достичь желаемого эффекта с помощью качественного геля для бровей.

Путь к идеальным бровям

Этап 1: расчесывание

Начальный этап предполагает тщательное расчесывание бровей вверх с помощью чистого гребешка или специальной щеточки. Важно разделить каждый волосок, особенно перекрывающие друг друга, чтобы брови выглядели аккуратно и структурированно без промежутков и чрезмерных сгущений.

Этап 2: заполнение

Для заполнения рекомендуется использовать тонкий карандаш или специальную ручку для бровей, позволяющую создавать штрихи, имитирующие натуральные волоски. Чтобы избежать эффекта "плоских" бровей, лучше отдать предпочтение именно карандашу, а не пудре или тени.

Не забывайте расчесывать брови во время процесса заполнения, а также использовать карандаши двух оттенков – один в тон ваших волос, другой немного светлее для дополнительной выразительности.

В заключение нанесите гель или воск для бровей, чтобы зафиксировать форму.

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Забота о брови

Важно помнить, что брови, как и любая другая часть лица, нуждаются в регулярном уходе. Специалисты по макияжу рекомендуют тщательно смывать косметику с бровей в конце дня, использовать пилинг для отшелушивания отмерших клеток кожи и применять специальные сыворотки или масла для стимуляции роста волосков.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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