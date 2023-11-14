Справится даже новичок: как быстро сделать идеальные стрелки точечным методом

Мечта каждой девушки – это идеальные стрелки, и ukr.media поделился инструкцией, которая поможет сделать их ровными и аккуратными с первого раза.

Вот шаги для создания отличных стрелок:

Поставьте точку в угол глаза. Определите точки на веке, указав границы радужки и зрачок. Отметьте край глаза и предел веки, чтобы определить толщину стрелки. Добавьте точку в середине виртуальной линии между кончиком глаза и бровью. Прорисуйте линию от точки к точке, при этом определяя толщину стрелки – чем удаленнее она от века, тем толще она будет. Соедините крайнюю точку стрелки с кончиком глаза, создавая линию. Тщательно окрасьте стрелку, повторяя эти шаги на другом глазу. Сделайте линию насыщеннее, используя подводку. Исправьте возможные недостатки ватной палочкой. Завершите макияж, нарисовав ресницы.

Напомним, мы уже писали, какие ошибки в макияже старят.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!