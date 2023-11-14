Справится даже новичок: как быстро сделать идеальные стрелки точечным методом
Справится даже новичок: как быстро сделать идеальные стрелки точечным методом
Мечта каждой девушки – это идеальные стрелки, и ukr.media поделился инструкцией, которая поможет сделать их ровными и аккуратными с первого раза.
Вот шаги для создания отличных стрелок:
- Поставьте точку в угол глаза.
- Определите точки на веке, указав границы радужки и зрачок.
- Отметьте край глаза и предел веки, чтобы определить толщину стрелки. Добавьте точку в середине виртуальной линии между кончиком глаза и бровью.
- Прорисуйте линию от точки к точке, при этом определяя толщину стрелки – чем удаленнее она от века, тем толще она будет.
- Соедините крайнюю точку стрелки с кончиком глаза, создавая линию.
- Тщательно окрасьте стрелку, повторяя эти шаги на другом глазу.
- Сделайте линию насыщеннее, используя подводку.
- Исправьте возможные недостатки ватной палочкой.
- Завершите макияж, нарисовав ресницы.
Напомним, мы уже писали, какие ошибки в макияже старят.
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