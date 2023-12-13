Включайте этот режим раз в месяц: Что делать со стиральной машиной, чтобы она не ломалась

Как обслуживать стиральную машину, чтобы она не ломалась

При должном содержании даже экономичная стиральная машина может работать без поломок в течение долгих лет. Даем советы, как увеличить срок службы стирального прибора.

Следуя этим простым советам, вы можете продолжить эффективную работу вашей стиральной машины и избежать непредвиденных проблем в течение длительного периода эксплуатации, пишет pixelinform.

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Как избежать поломок в стиральной машине:

Самоочистка: Большинство современных моделей стиральных машин оснащены функцией самоочистки, которую следует использовать периодически в соответствии с интенсивностью использования. Рекомендуется активировать этот режим хотя бы раз в месяц. Для машин без этой функции полезно использовать режим кипячения. Также важно регулярно чистить фильтры. Выбор качественного порошка Используйте качественные стиральные порошки с низким содержанием фосфатов. Стиральные средства с высоким содержанием фосфатов могут сократить срок службы машины. Небольшая загрузка: Не перегружайте барабан стиральной машины. Заполняйте его максимум на три четверти и обязательно соблюдайте рекомендации производителя. Перегрузка может привести к превышению рабочих нагрузок и ускоренному износу деталей.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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