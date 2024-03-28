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Включайте фантазию и стилизуйте: как применять модные приемы из подиумов повседневной жизни

Цихоцкая Мария

Включайте фантазию и стилизуйте: как применять модные приемы из подиумов повседневной жизни

Хотите быть в тренде, но не готовы к экстравагантным образам из подиумов? Не беда! Радиотрек предлагает несколько модных приёмов, которые легко воплотить в жизнь.

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Свитер или рубашка как аксессуар:

  • Накиньте свитер на плечи, чтобы добавить изюм вашему образу.
  • Вместо свитера можно использовать рубашку, связав ее на плечах.

Рукава рубашки как манжеты:

  • Подверните рукава рубашки, чтобы они контрастировали с платьем или жакетом. Этот прием зрительно удлинит руки.

Шарф в необычных местах:

  • Повяжите широкий шарф на талию или одно плечо. Это придаст вашему образу элегантности и оригинальности.

Рубашка на одно плечо:

  • Этот необычный способ носить рубашку подчеркнет вашу женственность и красоту.

Дополнительные советы:

  • Не бойтесь экспериментировать! Сочетайте разные фактуры, цвета и стили.
  • Добавьте к вашему образу несколько модных аксессуаров, таких как сумка, ремень или шляпка.
  • Не забывайте о комфорте! Выбирайте одежду, которая вам нравится и в которой вы чувствуете себя уверенно.

Следуя этим простым советам, вы сможете легко адаптировать модные тренды 2024 года к вашей повседневной жизни.

Вот несколько примеров модных образов, которые вы можете создать:

  • Повседневный образ: Джинсы, белая футболка, свитер, накинутый на плечи, лоферы.
  • Романтический образ: Платье меди, рубашка на одно плечо, туфли на каблуке, шарф на талии.
  • Деловой образ: Юбка-карандаш, блузка, жакет, рукава рубашки подвернуты.

Не бойтесь творить! Мода – это игра, в которой вы можете быть главным стилистом!

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Напомним, стилисты назвали тренды весны-2024.

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