Вкус станет еще более интересным: что добавить к горячему шоколаду

Зимние праздники всегда ассоциируются с теплом, уютом и, конечно, горячим шоколадом. Можно не только приготовить классический зимний напиток, но и усовершенствовать его с помощью некоторых ингредиентов.

Об этом сообщило издание Shuba. Экспериментируя с разнообразными ингредиентами, вы сможете создать свой особый горячий шоколад.

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Что добавить к горячему шоколаду:

Вишневый или вишневый сок. Добавьте к напитку вишневый сироп, размороженные вишни или чайную ложку вишневого сока. Также вы можете украсить горячий шоколад коктейльной вишней. Нутелла. Ложечка нутеллы растает в горячем шоколаде, придавая ему отличный аромат фундука. Шоколадное печенье Oreo. Добавьте в напиток измельченное печенье Oreo и взбитые сливки. Кроме того, вы можете экспериментировать с другими видами шоколадного печенья. Специи. Добавьте немного корицы, мускатного ореха или бадьяна. Также вы можете добавить немного карамельного или ирисового соуса. Печенье и Маршмеллоу. Крекеры и маршмеллоу можно добавить сверху на горячий шоколад или размешать в самом напитке. Апельсин. Добавьте немного апельсиновой цедры, чтобы получить цитрусовый аромат. Кофе: Чуть-чуть эспрессо в горячем шоколаде улучшит не только вкус напитка, но и поможет взбодриться.

Приятного аппетита!

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