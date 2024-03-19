Вкус высокой кухни у вас дома: рецепт ризотто с грибами
Итальянское ризотто – настоящее наслаждение для гурманов и ценителей традиционной кухни. Это кремовое блюдо имеет множество региональных вариаций, однако каждая из них является квинтэссенцией уюта и гостеприимства. Ризотто идеально подходит для любого празднования, будь то семейный обед или ужин с особыми гостями.
Приготовление вкусного ризото не является сложной задачей, если придерживаться нескольких простых правил: подготовить все необходимые ингредиенты еще до начала процесса; использовать подходящий сорт риса, например арборио; постоянно помешивать блюдо для высвобождения крахмала; добавлять качественное оливковое масло и пармезан. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты :
- 200 г круглозернистого риса
- 200 г лисичек
– 0,5 луковицы
- 0,5 бульонного кубика
– 70 мл сухого белого вина
- 1 зубчик чеснока
– 50 г шпината
- 20 г пармезана
- 30 мл оливкового масла
- соль и молотый черный перец по вкусу
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Способ приготовления:
Сначала мелко нарежьте лук, а грибы порежьте пластинками. Обжарьте лук на столовой ложке оливкового масла до прозрачности, добавьте грибы, перемешайте и готовьте несколько минут.
Далее добавьте промытый рис и продолжайте жарить еще минутку. Влейте вино и выпаривайте его в течение 5 минут.
Перебейте блендером шпинат, чеснок, половину пармезана и оливковое масло до однородной консистенции (если смесь будет слишком густой, добавьте немного бульона).
После испарения вина постепенно добавляйте бульон и готовьте на маленьком огне. Когда рис будет почти готов, добавьте шпинатное песто, перемешайте и готовьте еще 1,5-2 минуты.
В конце посыпьте ризотто остатками пармезана и наслаждайтесь отличным вкусом!
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