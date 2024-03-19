Вкус высокой кухни у вас дома: рецепт ризотто с грибами

Итальянское ризотто – настоящее наслаждение для гурманов и ценителей традиционной кухни. Это кремовое блюдо имеет множество региональных вариаций, однако каждая из них является квинтэссенцией уюта и гостеприимства. Ризотто идеально подходит для любого празднования, будь то семейный обед или ужин с особыми гостями.

Приготовление вкусного ризото не является сложной задачей, если придерживаться нескольких простых правил: подготовить все необходимые ингредиенты еще до начала процесса; использовать подходящий сорт риса, например арборио; постоянно помешивать блюдо для высвобождения крахмала; добавлять качественное оливковое масло и пармезан. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты :

- 200 г круглозернистого риса

- 200 г лисичек

– 0,5 луковицы

- 0,5 бульонного кубика

– 70 мл сухого белого вина

- 1 зубчик чеснока

– 50 г шпината

- 20 г пармезана

- 30 мл оливкового масла

- соль и молотый черный перец по вкусу

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Способ приготовления:

Сначала мелко нарежьте лук, а грибы порежьте пластинками. Обжарьте лук на столовой ложке оливкового масла до прозрачности, добавьте грибы, перемешайте и готовьте несколько минут.

Далее добавьте промытый рис и продолжайте жарить еще минутку. Влейте вино и выпаривайте его в течение 5 минут.

Перебейте блендером шпинат, чеснок, половину пармезана и оливковое масло до однородной консистенции (если смесь будет слишком густой, добавьте немного бульона).

После испарения вина постепенно добавляйте бульон и готовьте на маленьком огне. Когда рис будет почти готов, добавьте шпинатное песто, перемешайте и готовьте еще 1,5-2 минуты.

В конце посыпьте ризотто остатками пармезана и наслаждайтесь отличным вкусом!

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