Вкусная соленая карамель для блинов: простой рецепт
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Соленая карамель
Соус обожаю добавлять и к медовнику, и к наполеону, и просто к свежим блинам.
Приблизительную пропорцию подсмотрел еще давно у моего французского шефа, а уж для себя "подправил" граммы и делюсь вот с вами!
Далее текст на языке оригинала
Пропорція така:
100г масла 82.5%
150г білого цукру
300г вершків 30%
30г молока
7-8г солі
Найцікавіше тут технологія приготування:
Вершкове масло і цукор поміщаю в сотейник і ставлю на великий вогонь. Нагріваю, постійно помішую деревʼяною лопаткою.
Спочатку суміш починає пінитись, потім масло та цукор розшаровується, потім починається змінюватись колір у сторону потемніння.
На цьому етапі будьте обережними - температури високі і суміш у сотейнику стає на вигляд дуже рідкою.
Колір поступово стає карамельним ( одразу як готова іриска) і масло прямо майже усе поєднуються з цукром. Ось тут треба правильно спіймати і гарний насичений колір і не перепалити цукор і ще я помішую суміш досить інтенсивно.
Коли колір вже бажаний у сотейник і обережно наливаю вершки з молоком ( зазвичай навіть підігріваю щоб були теплі)
Тут суміш кипить і піниться. Постійно помішую, додаю сіль і варю суміш ще хвилин 5 - щоб і уварилась трішки і розтопились усі грудочки.
Гарячу карамель проціджую через сито. Накриваю плівкою прямо на карамель і охолоджую!
Далі користуюсь.