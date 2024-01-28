Вкуснее, чем мясо: Как приготовить простой и быстрый пирог-пицца из капусты

Этот рецепт станет настоящей находкой для тех, кто хочет питаться правильно, не жертвуя при этом вкусом. Капустный пирог, приготовленный по этому рецепту, получается невероятно аппетитным, сочным и нежным, при этом не содержит ни одной граммы муки.

Рецепт с сайта "Одна минута" подойдет тем, кто следит за фигурой. Для насыщенного вкуса можно добавить к начинке тертый пармезан или другие ароматные сыры. Вместо помидор можно использовать томатную пасту или соус. Пирог можно есть как горячим, так и холодным.

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Ингредиенты:

Капуста – 400 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Болгарский перец – 1/2 шт.

Зеленый лук – 2-3 веточки

Яйца – 3 шт.

Масло растительное - 3 ст. л.

Помидоры – 1-2 шт.

Твердый сыр – 100 г

Соль, перец, специи по вкусу

Приготовление:

Капусту тонко нашинковать. Переложить в миску и хорошо обмять руками, чтобы она стала более мягкой. Лук измельчить кубиками, морковь натереть на крупной терке, перец болгарский нарезать небольшими кубиками. Разогреть масло на сковороде, обжарить лук, морковь и перец несколько минут до мягкости. Переложить пассерованные овощи в миску и дать остыть. В отдельной миске взбить яйца с солью, перцем и специями. Добавить мелко нарезанный зеленый лук. Соединить все ингредиенты: капусту, пассированные овощи и яичную смесь. Тщательно перемешать. Противень застелить пергаментом для выпечки, смазать маслом. Выложить капустную массу на противень, равномерно разровнять. Выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 30 минут. Пока пирог выпекается, приготовить начинку: нарезать помидоры тонкими кружочками, натереть сыр. Достать пирог из духовки, выложить на него помидоры и посыпать творогом. По желанию можно добавить другие ингредиенты: грибы, колбасу, оливки и т.д. Выпекать пирог еще 10-15 минут до расплавления творога.

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