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Вкуснее, чем мясо: Как приготовить простой и быстрый пирог-пицца из капусты

Игорь Романько

Как сделать пирог с капустой без теста

Этот рецепт станет настоящей находкой для тех, кто хочет питаться правильно, не жертвуя при этом вкусом. Капустный пирог, приготовленный по этому рецепту, получается невероятно аппетитным, сочным и нежным, при этом не содержит ни одной граммы муки.

Рецепт с сайта "Одна минута" подойдет тем, кто следит за фигурой. Для насыщенного вкуса можно добавить к начинке тертый пармезан или другие ароматные сыры. Вместо помидор можно использовать томатную пасту или соус. Пирог можно есть как горячим, так и холодным.

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Ингредиенты:

  • Капуста – 400 г
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1/2 шт.
  • Зеленый лук – 2-3 веточки
  • Яйца – 3 шт.
  • Масло растительное - 3 ст. л.
  • Помидоры – 1-2 шт.
  • Твердый сыр – 100 г
  • Соль, перец, специи по вкусу

Приготовление:

  1. Капусту тонко нашинковать. Переложить в миску и хорошо обмять руками, чтобы она стала более мягкой.
  2. Лук измельчить кубиками, морковь натереть на крупной терке, перец болгарский нарезать небольшими кубиками.
  3. Разогреть масло на сковороде, обжарить лук, морковь и перец несколько минут до мягкости.
  4. Переложить пассерованные овощи в миску и дать остыть.
  5. В отдельной миске взбить яйца с солью, перцем и специями. Добавить мелко нарезанный зеленый лук.
  6. Соединить все ингредиенты: капусту, пассированные овощи и яичную смесь. Тщательно перемешать.
  7. Противень застелить пергаментом для выпечки, смазать маслом. Выложить капустную массу на противень, равномерно разровнять.
  8. Выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 30 минут.
  9. Пока пирог выпекается, приготовить начинку: нарезать помидоры тонкими кружочками, натереть сыр.
  10. Достать пирог из духовки, выложить на него помидоры и посыпать творогом.
  11. По желанию можно добавить другие ингредиенты: грибы, колбасу, оливки и т.д.
  12. Выпекать пирог еще 10-15 минут до расплавления творога.

Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.

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