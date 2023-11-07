Вкуснее, чем в МакДональдс: рецепт куриных наггетсов в панировке
Это блюдо по рецепту от Shuba очень легко и быстро готовится, но получается не хуже, чем в популярном ресторане быстрого питания. Лучше всего нравятся с любимыми соусами.
Ингредиенты:
Куриное филе – 4 шт.
Греческий йогурт – 1/2 стакана
Панировочные сухари – 250 г
Масло подсолнечное – по вкусу
Специи – по вкусу
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Способ приготовления:
Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, положите в миску и присыпьте мясо специями и добавьте йогурт. Оставьте на 15 минут.
Каждый кусок курицы обваляйте в панировочных сухарях.
Возьмите кастрюльку или большую сковороду с высокими бортами, налейте масло и поджарьте курицу до золотистой корочки (примерно 4-5 минут).
Готовые нагетсы на решетку или салфетку, чтобы стек жир.
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