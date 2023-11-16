Вкуснее, чем вы привыкли: Как приготовить швейцарские драники
Как приготовить драники по швейцарски
Мы уже делились советами, как избежать потемнения картофеля в тесте для дерунов, а теперь хотим поделиться рецептом изящных оладий картофельных, которые популярны в Швейцарии и известны как Реште.
Рецепт этих вкусных оладий предоставлен порталом "Школа Жизни". Попробуйте этот простой рецепт и наслаждайтесь непревзойденным вкусом швейцарских картофельных оладий.
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Ингредиенты:
- Картофель – 4 шт.
- Лук – 4 шт.
- Подсолнечное масло для жарки
- Соль - по вкусу
Способ приготовления:
- Натереть картошку тонкой длинной соломкой. Хорошо промыть нарезанный картофель холодной водой.
- Разместить нарезанный картофель на полотенце и тщательно вытереть от избыточной влаги. Переложить большую глубокую миску.
- Также нарезать лук на терке, хорошо промыть холодной водой. Промокнуть полотенцем и добавить к нарезанному картофелю.
- Хорошо перемешать картофель с луком руками. Налить немного масла для жарки на небольшую сковороду.
- Взять горсть смеси картофеля и лука, распределить равномерно руками и слегка придавить сверху лопаткой. Жарить на среднем огне до получения хорошей румяности по несколько минут с каждой стороны.
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