Вкуснее и полезнее магазинного: как приготовить домашний яблочный уксус

Запасы яблок заканчиваются, а выбрасывать вред? Не спешите! Из них можно приготовить отличный яблочный уксус, который пригодится на кухне, домашней косметологии и даже на огороде.

Как дать вторую жизнь яблокам и приготовить полезный яблочный уксус рассказали на сайте prostoway.com. Для лучшего брожения можно добавить в банку 1 чайную ложку сухих дрожжей. Уксус можно хранить в холодном темном месте до 2 лет.

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Как сделать яблочный уксус в домашних условиях?

Ингредиенты:

Яблоки – 1,5 кг

Сахар – 150 г

Вода – 1,5 л

Приготовление:

Яблоки помойте, но не чистите, натрите на большой терке и выложите в стеклянную банку. Засыпьте сахаром и залейте водой, чтобы покрывала жидкость яблоки, а до края банки оставалось 8-10 см. Тщательно перемешайте, накройте марлей в несколько слоев или тканью и зафиксируйте резинкой. Поставьте банку в тёплое темное место на 10-12 дней, ежедневно перемешивая деревянной лопаткой. Отожмите перебродивший сок (будущий уксус) и перелейте в темные стеклянные бутылки. Снова поставьте в темное место на 1 месяц.

Готовый уксус можно использовать:

Для консервации

Для маринования грибов

В косметологии

Для окисления почвы для голубики и гортензии

Для похудения

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