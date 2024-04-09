Вкуснее и полезнее магазинного: как приготовить домашний яблочный уксус
Запасы яблок заканчиваются, а выбрасывать вред? Не спешите! Из них можно приготовить отличный яблочный уксус, который пригодится на кухне, домашней косметологии и даже на огороде.
Как дать вторую жизнь яблокам и приготовить полезный яблочный уксус рассказали на сайте prostoway.com. Для лучшего брожения можно добавить в банку 1 чайную ложку сухих дрожжей. Уксус можно хранить в холодном темном месте до 2 лет.
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Как сделать яблочный уксус в домашних условиях?
Ингредиенты:
- Яблоки – 1,5 кг
- Сахар – 150 г
- Вода – 1,5 л
Приготовление:
- Яблоки помойте, но не чистите, натрите на большой терке и выложите в стеклянную банку.
- Засыпьте сахаром и залейте водой, чтобы покрывала жидкость яблоки, а до края банки оставалось 8-10 см.
- Тщательно перемешайте, накройте марлей в несколько слоев или тканью и зафиксируйте резинкой.
- Поставьте банку в тёплое темное место на 10-12 дней, ежедневно перемешивая деревянной лопаткой.
- Отожмите перебродивший сок (будущий уксус) и перелейте в темные стеклянные бутылки.
- Снова поставьте в темное место на 1 месяц.
Готовый уксус можно использовать:
- Для консервации
- Для маринования грибов
- В косметологии
- Для окисления почвы для голубики и гортензии
- Для похудения
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