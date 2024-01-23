Вкусно лучше чем в ресторане: Как приготовить бюджетный кекс брауни

Хотите приготовить вкусный и недорогой кекс "Брауни"? Тогда этот рецепт вам! Для более выраженного вкуса шоколада можно использовать темное какао.

Если вы не любите орехи, их можно не прибавлять. Для лучшего пропекания кекса можно проткнуть его зубочисткой в нескольких местах. Готовый кекс можно посыпать сахарной пудрой или глазурью. Рецептом поделились на сайте noviydoctor.com.

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Ингредиенты:

3 яйца

150 г сахара

150 мл молока

130 г растительного масла

150 г муки

40 г какао

1 ч. л. разрыхлителя

60 г грецких орехов (по желанию)

Приготовление:

Разогрейте духовку до 170 градусов. В миске смешайте яйца, сахар, молоко и растительное масло. Взбейте до однородности. Добавьте муку, какао и разрыхлитель. Перемешайте до однородности. По желанию добавьте измельченные грецкие орехи. Выложите тесто в форму для кекса. Выпекайте кекс 40-45 минут при 170 градусах. Готовность проверьте с помощью зубочистки. Дайте кексу остыть в форме, а затем извлеките.

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