Вкусное печенье, идеальное для чаепития: рецепт
Друзья, предлагаю вам рецепт вкусного печенья, которое станет идеальным дополнением к чаепитию.
Ингредиенты:
• Сахар – 120 г;
• Сливочное масло – 160 г;
• Трост сахар – 120 г;
• Разрыхлитель - 12 г;
• Мука – 300 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Шоколад – 180 г;
• Сгущенка ПМКК — 300 г.
Способ приготовления:
1. В миске соединить два вида сахара, разрыхлитель, перемешать. Добавить яйцо и масло, перемешать. Добавить измельченный шоколад.
2. Замешать тесто в "слой", поделить на равные части, внутрь добавить сгущенку.
3. Выпекать в течение 10-12 мин при температуре 170°.
Сохраняйте, добавляйте в рецепт сгущенку и наслаждайтесь вкусом, который превзойдет все ожидания.