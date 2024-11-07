Вкусное печенье, идеальное для чаепития: рецепт

Друзья, предлагаю вам рецепт вкусного печенья, которое станет идеальным дополнением к чаепитию.

Ингредиенты:

• Сахар – 120 г;

• Сливочное масло – 160 г;

• Трост сахар – 120 г;

• Разрыхлитель - 12 г;

• Мука – 300 г;

• Яйцо – 1 шт;

• Шоколад – 180 г;

• Сгущенка ПМКК — 300 г.

Способ приготовления:

1. В миске соединить два вида сахара, разрыхлитель, перемешать. Добавить яйцо и масло, перемешать. Добавить измельченный шоколад.

2. Замешать тесто в "слой", поделить на равные части, внутрь добавить сгущенку.

3. Выпекать в течение 10-12 мин при температуре 170°.

Сохраняйте, добавляйте в рецепт сгущенку и наслаждайтесь вкусом, который превзойдет все ожидания.