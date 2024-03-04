Вкусность из Италии за 30 минут: рецепт супа минестроне
Приготовьте на обед классический итальянский густой минестроне овощной суп. Это блюдо содержит разнообразные овощи, бобовые и может включать в себя макаронные изделия или рис. Вы можете добавить в минестроне то, что у вас есть под рукой. Об этом пишет Shuba.
Основу этого популярного супа составляют фасоль, лук, сельдерей, морковь, мясной или овощной бульон и помидоры. Однако, вы можете экспериментировать и создать собственную версию блюда. Не любите фасоль? Не прибавляйте ее! Хотите положить немного макарон? Смело бросайте! Успех минестрона заключается в импровизации.
Нет одного определенного рецепта, ведь этот суп традиционно делают из овощей, которые есть под рукой. Он может быть вегетарианским, содержать мясо или бульон – все зависит от ваших предпочтений.
Мы предлагаем версию с белой фасолью, куриным бульоном, капустой, картофелем, кабачками, морковью, помидорами и пармезаном. Получится сытный и вкусный обед!
Ингредиенты (4 порции):
- 50 мл оливкового масла
- 1 большая луковица
- 1 морковь
- 2 стебля сельдерея
- 1 зубчик чеснока
- 1 лавровый лист
- 2 веточки тимьяна
- 1 г сушеного укропа
- 1 картофель
- 300 г савойской капусты
- 1 кабачок
- 3 помидора без кожуры и семян
- 1200 мл куриного бульона
- 450 г консервированной белой фасоли
- 20 г петрушки
- Соль, перец – по вкусу
- Тертый пармезан – для подачи
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Инструкция:
Подготовьте ингредиенты: нарежьте лук, чеснок, морковь, сельдерей. Нарежьте картофель, капусту и кабачок кубиками 2х2 см. Очистите помидоры. Сцедите фасоль. Измельчите петрушку.
Разогрейте в кастрюле оливковое масло. Сбросьте лук, морковь, сельдерей и жарьте 8 минут. Добавьте чеснок и жарьте еще минуту.
Бросьте лавровый лист, чабрец, укроп. Добавить картофель, капусту, кабачки, помидоры и бульон.
Доведите до кипения, убавьте огонь. Накройте крышкой и тушите 20 минут.
Опустите в суп фасоль и петрушку. Приправьте солью и перцем. Варите еще 5 минут. Выньте лавровый лист и чабрец.
Подавайте, посыпав тертым пармезаном. Приятного аппетита!
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