Вкусность из Италии за 30 минут: рецепт супа минестроне

Приготовьте на обед классический итальянский густой минестроне овощной суп. Это блюдо содержит разнообразные овощи, бобовые и может включать в себя макаронные изделия или рис. Вы можете добавить в минестроне то, что у вас есть под рукой. Об этом пишет Shuba.

Основу этого популярного супа составляют фасоль, лук, сельдерей, морковь, мясной или овощной бульон и помидоры. Однако, вы можете экспериментировать и создать собственную версию блюда. Не любите фасоль? Не прибавляйте ее! Хотите положить немного макарон? Смело бросайте! Успех минестрона заключается в импровизации.

Нет одного определенного рецепта, ведь этот суп традиционно делают из овощей, которые есть под рукой. Он может быть вегетарианским, содержать мясо или бульон – все зависит от ваших предпочтений.

Мы предлагаем версию с белой фасолью, куриным бульоном, капустой, картофелем, кабачками, морковью, помидорами и пармезаном. Получится сытный и вкусный обед!

Ингредиенты (4 порции):

50 мл оливкового масла

1 большая луковица

1 морковь

2 стебля сельдерея

1 зубчик чеснока

1 лавровый лист

2 веточки тимьяна

1 г сушеного укропа

1 картофель

300 г савойской капусты

1 кабачок

3 помидора без кожуры и семян

1200 мл куриного бульона

450 г консервированной белой фасоли

20 г петрушки

Соль, перец – по вкусу

Тертый пармезан – для подачи

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Инструкция:

Подготовьте ингредиенты: нарежьте лук, чеснок, морковь, сельдерей. Нарежьте картофель, капусту и кабачок кубиками 2х2 см. Очистите помидоры. Сцедите фасоль. Измельчите петрушку.

Разогрейте в кастрюле оливковое масло. Сбросьте лук, морковь, сельдерей и жарьте 8 минут. Добавьте чеснок и жарьте еще минуту.

Бросьте лавровый лист, чабрец, укроп. Добавить картофель, капусту, кабачки, помидоры и бульон.

Доведите до кипения, убавьте огонь. Накройте крышкой и тушите 20 минут.

Опустите в суп фасоль и петрушку. Приправьте солью и перцем. Варите еще 5 минут. Выньте лавровый лист и чабрец.

Подавайте, посыпав тертым пармезаном. Приятного аппетита!

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