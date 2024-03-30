Вкусность на подоконнике: как вырастить перец чили дома

Этот огненный дар природы, происходящий от ацтекского слова "красный", часто путают с черным горьким перцем. Мы раскроем секреты выращивания острого перца чили на дому, чтобы вы могли насладиться его богатым вкусом и ароматом.

Семена на рассаду можно сеять уже в феврале-марте, а в регионах с мягким климатом – даже в январе-феврале. Высаживать в открытый грунт рекомендуется в период бутонизации, когда среднесуточная температура стабилизируется на уровне +15+17℃. Почва должна быть легкой и хорошо пропускать воду. Об этомпишет Обозреватель.

Полив перца чили

Эта культура нуждается в обильном и частом поливе, особенно во время цветения и плодоношения. Не допускайте пересыхания почвы, ведь это окажет негативное влияние на урожай. В летнюю жару поливайте перец каждый день, а в засуху – даже дважды в день.

Подкормка перца

В начале вегетационного периода в почву рекомендуется внести удобрения, содержащие фосфор и магний. Во время созревания плодов количество азота следует снизить.

Посадка перца

Для выращивания перца чили можно купить готовую грунтовую смесь или приготовить ее самостоятельно, смешав в равных пропорциях некислый верховой торф, перегной и речной песок.

Перед посадкой семена следует подготовить: замочить в слабом растворе марганцовки на 30 минут, завернуть во влажную ткань и подождать при температуре 25 ℃, пока они не проклюнутся.

Следующим шагом будет посадка проклювшихся семян во влажную почву на глубину 5-10 мм, соблюдая расстояние между ними не менее 5 см.

Лучше всего сеять семена в торфяные горшки или обычные контейнеры, которые затем следует накрыть пленкой или стеклом до появления всходов.

Высадка рассады в грунт

Когда на сеянцах появятся первые почки, можно высаживать их на открытые грядки. Убедитесь, что среднесуточная температура установилась на уровне 15–17 ℃.

На грядке сделайте ямки на расстоянии 30-40 см при междурядьях 60 см. Перец можно высаживать гнездовым способом по схеме 50х50 см, положив в одну ямку по два сеянца. Глубина ямки должна быть такой, чтобы сеянец погрузился в нее к корневой шейке.

Читайте также: Четыре "каприза" перца: что не любит этот овощ

Дополнительно в каждую ямку можно добавить столовую ложку минерального удобрения и тщательно перемешать с грунтом. Затем осторожно извлеките из горшка сеянец с земляным комом и пересадите на грядку. Завершите процесс мульчированием грунта торфом и при необходимости подвяжите кустики к опорам.

Дополнительные советы:

Для выращивания перца чили выбирайте солнечное место, защищенное от ветра.

Регулярно пропалывайте и разрыхляйте почву.

Следите за влажностью грунта, но не допускайте его переувлажнения.

Во время цветения и плодоношения можно опрыскивать перец чили раствором борной кислоты для улучшения качества плодов.

Напомним, мы уже писали, чем подкармливать перец, чтобы получить щедрый и здоровый урожай.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !