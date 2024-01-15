Вкусность за 5 минут: рецепт оладий на кефире
Вкусность за 5 минут: рецепт оладий на кефире
Эти оладьи – отличный вариант для быстрого завтрака или перекуса вне дома. Они сытные, вкусные и долго сохраняются. Тесто для них нужно настоять, поэтому его можно приготовить накануне, поставить в холодильник и жарить по утрам. Одна порция оладий готова через 5 минут. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты
- Манная крупа – 400 г
- Сахар – 3 ст. л.
- Соль – 1/4 ч. л.
- Ванилин – по вкусу
- Кефир – 250 мл
- Яйца – 2 шт.
- Сода пищевая – 1/2 ч. л.
- Масло подсолнечное рафинированное – 3 ст. л.
Читайте также: Идеально на завтрак: рецепт оладий с консервированными ананасами
Приготовление
- В миске смешайте манную крупу, сахар, соль, ванилин, кефир и яйца. Перемешайте до однородности.
- Оставьте тесто на 1 час в холодильнике.
- Разогрейте сковороду на среднем огне. Добавьте немного растительного масла.
- Столовой ложкой выложите тесто на сковороду.
- Жарьте оладьи с двух сторон до готовности, примерно по 2 минуты с каждой стороны.
Советуем также обратить внимание на рецепт чизкейка в стакане.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !