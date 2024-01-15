Вкусность за 5 минут: рецепт оладий на кефире

Эти оладьи – отличный вариант для быстрого завтрака или перекуса вне дома. Они сытные, вкусные и долго сохраняются. Тесто для них нужно настоять, поэтому его можно приготовить накануне, поставить в холодильник и жарить по утрам. Одна порция оладий готова через 5 минут. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

Манная крупа – 400 г

Сахар – 3 ст. л.

Соль – 1/4 ч. л.

Ванилин – по вкусу

Кефир – 250 мл

Яйца – 2 шт.

Сода пищевая – 1/2 ч. л.

Масло подсолнечное рафинированное – 3 ст. л.

Читайте также: Идеально на завтрак: рецепт оладий с консервированными ананасами

Приготовление

В миске смешайте манную крупу, сахар, соль, ванилин, кефир и яйца. Перемешайте до однородности. Оставьте тесто на 1 час в холодильнике. Разогрейте сковороду на среднем огне. Добавьте немного растительного масла. Столовой ложкой выложите тесто на сковороду. Жарьте оладьи с двух сторон до готовности, примерно по 2 минуты с каждой стороны.

Советуем также обратить внимание на рецепт чизкейка в стакане.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !