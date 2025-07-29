Вкусность за три часа: рецепт ароматных малосольных огурцов

В летний период, когда овощи особенно сочные и доступные по цене, самое время приготовить малосольные домашние огурцы. Их легко сделать самостоятельно, а первые хрустящие плоды можно пробовать уже на следующий день.

Об этом пишет Униан. Чтобы приготовить классические малосольные огурцы, понадобится литр воды, ложка соли, около двух килограммов огурцов, листьев хрена, смородины или винограда, головка чеснока и немного душистого перца. Сначала готовят маринад: в воду добавляют соль, доводят до кипения, затем охлаждают в течение нескольких минут. В банке сначала выкладывают листья, затем подготовленные огурцы с обрезанными кончиками, чеснок и перец. Сверху можно добавить укроп или еще немного листьев, после чего все заливают тёплым, но не горячим рассолом. Когда маринад полностью остынет, банку ставят в холодильник. На следующий день можно смело снимать пробу.

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Есть и другой, более быстрый вариант, позволяющий насладиться вкусом огурцов уже через несколько часов. В двухлитровую банку кладут до полутора килограммов огурцов, немного листьев (например, вишни или хрена), несколько зубцов чеснока, немного острого перца и две ложки соли. Огурцы предварительно замачивают в воде на 20 минут – так они будут лучше держать форму. После того, как ингредиенты плотно уложены в банку, все заливают обычной или минеральной водой. Сначала огурцы настаиваются при комнатной температуре, а затем в холодильнике. Через пять-шесть часов блюдо будет готово к подаче.

Раньше, мы делились рецептом малосольных цуккини.

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