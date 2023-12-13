Вкусные и супершоколадные: рецепт елок брауни
Эти пирожные очень просто готовятся, но вкусом вы будете удивлены. Они супершоколадные и очень нежные. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
Сахар – 180 г
Черный шоколад 70-75% – 140 г
Масло сливочное – 120 г
Мука пшеничная – 50 г
Какао-порошок –30 г
Яйца куриные –2 шт.
Экстракт ванили – 1/2 ч. л.
Соль – по вкусу
Масло подсолнечное – 20 мл
Для глазури:
Сахарная пудра – 80 г
Декоративная посыпка –10 г
Вода –60 мл
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Способ приготовления:
Грубо нашинкуйте темный шоколад и сливочное масло и отправьте в кастрюлю с толстым дном и растопите на водяной бане.
Яйца комнатной температуры вбейте в блюдо яйца (они должны быть комнатной температуры) и всыпьте сахар. Взбейте миксером.
Затем добавьте к смеси растопленный темный шоколад и экстракт ванили и всыпьте просеянную муку, соль и несладкий какао-порошок. Взбейте миксером до однородности.
Смесь вылейте смесь в прямоугольную форму, смазанную растительным маслом, и разровняйте поверхность. Отправьте в духовку и выпекайте при 170 градусах около 15 минут.
Выньте брауни из духовки и нарежьте ножом на треугольники.
Глазурь: в миску просейте сахарную пудру, понемногу влейте воду и перемешайте. Украсьте глазурью.
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