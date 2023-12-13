Вкусные и супершоколадные: рецепт елок брауни

Эти пирожные очень просто готовятся, но вкусом вы будете удивлены. Они супершоколадные и очень нежные. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

Сахар – 180 г

Черный шоколад 70-75% – 140 г

Масло сливочное – 120 г

Мука пшеничная – 50 г

Какао-порошок –30 г

Яйца куриные –2 шт.

Экстракт ванили – 1/2 ч. л.

Соль – по вкусу

Масло подсолнечное – 20 мл

Для глазури:

Сахарная пудра – 80 г

Декоративная посыпка –10 г

Вода –60 мл

Защитите от вирусов и укрепит иммунитет : Как приготовить натуральный чай со специями

Способ приготовления:

Грубо нашинкуйте темный шоколад и сливочное масло и отправьте в кастрюлю с толстым дном и растопите на водяной бане.

Яйца комнатной температуры вбейте в блюдо яйца (они должны быть комнатной температуры) и всыпьте сахар. Взбейте миксером.

Затем добавьте к смеси растопленный темный шоколад и экстракт ванили и всыпьте просеянную муку, соль и несладкий какао-порошок. Взбейте миксером до однородности.

Смесь вылейте смесь в прямоугольную форму, смазанную растительным маслом, и разровняйте поверхность. Отправьте в духовку и выпекайте при 170 градусах около 15 минут.

Выньте брауни из духовки и нарежьте ножом на треугольники.

Глазурь: в миску просейте сахарную пудру, понемногу влейте воду и перемешайте. Украсьте глазурью.

Советуем также обратить внимание на рецепты шоколадных пряников.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !