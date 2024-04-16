Вкусный и легкий обед: рецепт сливочного супа со спаржей
Вкусный и легкий обед: рецепт сливочного супа со спаржей
Спаржевый суп – это не просто легкое и быстрое блюдо, но и настоящая витаминная бомба, которая наполнит ваш организм полезными веществами и подарит весну. Приготовить этот суп можно только через 20 минут, а вкус и аромат вас приятно удивят.
Спаржевый суп – это отличный вариант для легкого и здорового обеда или ужина. Он быстр в приготовлении, вкусен и богат витаминами. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты (на 4 порции):
- 500 г спаржи
- 50 г сливочного масла
- 1 зубчик чеснока
- 1 л куриного бульона
- 120 мл сливок (30%)
- Соль и каенский перец по вкусу
Читайте также: Как предотвратить треск кулича во время выпечки
Приготовление:
- Подготовьте продукты: Спаржу промойте, отрежьте одревесневшие кончики и нарежьте кусочками 2,5 см. Чеснок измельчите.
- Обжарьте чеснок: В кастрюле растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте чеснок и обжарьте в течение 30 секунд.
- Добавьте спаржу и бульон: Добавьте в чеснок нарезанную спаржу и куриный бульон. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите в течение 5 минут, или пока спаржа не станет мягкой, но сохранит зеленый цвет.
- Взбейте суп в пюре: Снимите кастрюлю с огня и погружным блендером или обычным блендером измельчите суп до однородной консистенции.
- Добавьте сливки: влейте сливки в суп, перемешайте и нагрейте на слабом огне. Приправьте солью и перцем по вкусу.
- Подайте суп: Разлейте суп по тарелкам. По желанию можно украсить бланшированными кончиками спаржи (для этого бланшируйте их 30 секунд в кипятке, а затем сразу же опустите в ледяную воду).
Советы:
- Для насыщеннейшего вкуса можно использовать не куриный, а овощной бульон.
- Если вы хотите сделать суп более сытным, можно добавить в него картофель или рис.
- Спаржевый суп можно подавать с гренками, крутонами или свежим багетом.
Советуем также обратить внимание нарецепт песто с рукколой.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!