Вкусный и полезный гарнир за полчаса: рецепт брюссельской капусты с лимоном
Вкусный и полезный гарнир за полчаса: рецепт брюссельской капусты с лимоном
Ищете рецепт легкого и ароматного блюда, которое может быть как гарниром, так и самостоятельной закуской? Тогда вам понравится брюссельская капуста по-турецки от Василисы Йылмаз, гастрономической экспертки и автора блога Stambulka. Это блюдо готовится очень просто и не требует много времени.
Вам понадобится всего несколько ингредиентов:
- Брюссельская капуста: 1 кг
- Морковь: 2 шт.
- Зеленый перец: 2 шт.
- Лук: 1 шт.
- Чеснок: 3 зубчика
- Оливковое масло: 3 ст. л.
- Соль: по вкусу
- Сок лимона: 2/3 шт.
Приготовление:
- Бланшируйте капусту: вскипятите воду, крестообразно надрежьте кочешки капусты снизу и бланшируйте в течение 1 минуты. Затем слейте горячую воду, залейте холодной и оставьте капусту в ней.
- Обжарьте овощи: нарежьте лук помельче других овощей. Разогрейте оливковое масло на сковороде, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и перец, тушите 2-3 минуты.
- Соедините овощи: слейте часть воды из капусты, добавьте в нее тушеные овощи, соль, сок половины лимона, доведите до кипения и тушите на медленном огне 5-7 минут.
- Добавьте лимонный сок и оливковое масло: после отключения огня добавьте сок из оставшегося лимона, 1-2 ложки оливкового масла. Дайте блюду настояться 2 часа.
Совет:
- На следующий день блюдо будет еще вкуснее.
- Вместо лимонного сока можно использовать 2-3 ст. л. яблочного уксуса.
- Перед подачей можно посыпать блюдо мелко нарезанной зеленью.
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