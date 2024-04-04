Вкусный и полезный завтрак: рецепт запеченного авокадо
Вкусный и полезный завтрак: рецепт запеченного авокадо
Этот рецепт – не просто способ сделать авокадо еще более аппетитным, но и возможность насладиться полезным и питательным блюдом. Простота приготовления поражает: вам даже не понадобится рецепт!
Откройте для себя безграничное пространство для кулинарной фантазии:
- Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку, смажьте оливковым маслом и приправьте солью.
- Дайте волю своей креативности: запеките половинки без начинки или заполните их изысканными и оригинальными ингредиентами.
Идеи для начинки:
- Завтрак: вбейте в углубление яйца для сытной и энергичной утренней трапезы.
- Закуска или перекус: нафаршируйте половинки авокадо салатом с любимыми овощами, морепродуктами или мясом, а сверху посыпьте тертым сыром для изысканного вкуса.
Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
- Авокадо – 1 шт.
- Оливковое масло – 10 г
- Соль – по вкусу
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Приготовление:
- Тщательно помойте авокадо, обсушите его, разрежьте пополам и удалите косточку. Смажьте оливковым маслом половинки и приправьте солью.
- По желанию, добавьте начинку: яйца, кусочки сыра, бекона, овощи или другие ингредиенты по вашему вкусу.
- Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Выложите половинки авокадо на противень или форму для запекания, поместите в духовку и запекайте в течение 15 минут до образования румяной корочки.
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