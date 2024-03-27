Вкусный яблочный пирог, для которого даже не нужно замешивать тесто: рецепт
Трудно представить, что кто-то может остаться безразличным к пышному яблочному пирогу, который волшебно пахнет. Мы уже поделились с вами множеством способов приготовления подобной выпечки, но здесь есть простор для фантазии.
От ежедневного приготовления любимого пирога многих останавливает разве что этап замешивания теста. Эта процедура требует немало времени и усилий, а также после нее приходится отмывать руки. Однако существует способ приготовить пирог с яблоками без надобности вручную замешивать тесто. Легким рецептом вкусного пирога поделился Today.ua.
Как приготовить яблочный пирог без замешивания теста
На форму 18х18 см нам понадобится:
- мука - 140 г;
- сахар – 140 г;
- манка – 160 г;
- разрыхлитель - 2 ч. л.;
- ванильный сахар – 16 г;
- яблоки – 1,5 кг;
- корица – 1 ч. л.;
- масло сливочное – 100 г.
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Приготовление:
- В отдельной посуде смешайте муку, сахар, манку, разрыхлитель и ваниль. Разделите полученную смесь на четыре одинаковые части.
- Очистите яблоки от кожуры и натрите на мелкой терке. Добавьте к ним корицу и тщательно перемешайте. Разделите смесь на три части.
- Покройте дно формы для выпечки пергаментом и смажьте маслом. Высыпьте одну часть сухой смеси, а сверху распределите одну часть подготовленных яблок. Повторите процесс, образуя три слоя и завершите последним слоем сухой смеси.
- Сверху натрите охлажденное масло. Отправьте форму в разогретую духовку и выпекайте в течение одного часа.
Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь идеальный кекс без молока и яиц.
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