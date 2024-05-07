Вкусный завтрак с паски, оставшейся после Пасхи

Осталась Паска?

Я готовлю из нее быстрый, вкусный завтрак или десерт. Вы, наверное, уже слышали о Французском Тосте или Пан Пердю – "забытом хлебе".

На одну паску диаметром 12см - 5 больших тостов нужно:

3 яйца

100г молока

25-30г сахара

корица и по желанию цедра цитрусовых

Готовим:

-смешиваю яйца, молоко, корицу и сахар венчиком;

-нарезаю паску на куски толщиной где-то 2 см;

-разогреваю сковороду с маслом;

-вмачиваю кусок паски в молочную смесь с обеих сторон и обжариваю на медленном огне с обеих сторон;

-выкладываю на тарелку и сразу добавляю шарик мороженого или хорошую ложку взбитых сливок и немного поливаю сверху медом или любым сладким сиропом;

-сверху посыпаю измельченными поджаренными лесными орехами.

Это очень вкусно и вы можете делать Пан Пердю с любым хлебом!

Обнимаю.