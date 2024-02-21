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Вместо моркови по-корейски: как приготовить простую и вкусную закуску из пекинской капусты

Игорь Романько

Как сделать салат из пекинской капусты по корейски

Фудблогерка и автор кулинарной страницы поделилась прекрасным рецептом кимчи – корейской закуски из пекинской капусты, которая получается невероятно вкусной и аппетитной.

Вкусная и ароматная закуска на странице "Tasty Storiesua" прекрасно дополнит любой стол и станет вашим любимым корейским блюдом.

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Ингредиенты:

  • 1 пекинская капуста
  • 6 больших зубчиков чеснока
  • 2 моркови
  • 1 луковица
  • 1 маленький сладкий перец
  • 1/2 острого перца чили
  • 4 ст. л. паприки
  • 1 ч. л. копченой паприки
  • 100 г соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 100 мл соевого соуса
  • 1 ч. л. кунжута
  • 2 л воды

Приготовление:

1. Рассол:

  • Вскипятить воду, добавить соль и перемешать до растворения.
  • Охладить рассол.
  • Разрезать пекинскую капусту на 4 части, залить рассолом и поставить под пресс на 6-9 часов.

2. Маринад:

  • Натереть морковь, порезать лук тонкими полукольцами, сладкий перец – тонкими полосками.
  • Выжать чеснок, перец чили нарезать тонкими кольцами.
  • Соединить все ингредиенты, добавить паприку, соевый соус, сахар.

3. Кимчи:

  • Отцедить капусту от рассола, смазать каждый лист маринадом.
  • Посыпать кунжутом, поставить под пресс на 3 дня в холодильник.
  • Можно также замотать капусту в пищевую пленку.

Совет:

  • Для более острого кимчи можно добавить больше перца чили.
  • Кунжут можно обжарить для насыщенного аромата.
  • Хранить кимчи в холодильнике.

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