Вместо обычного "привет": как хорошо здороваться на украинском

Украинский язык – это не только "привет". Учимся здороваться по-разному! Используйте эти приветствия, чтобы ваш язык стал богаче и интереснее!

Украинский язык богат интересными и оригинальными приветствиями. Зачем ограничиваться только одним "приветом", когда можно использовать множество других, более колоритных фраз?

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Вот несколько примеров:

Доброго утра! (не "доброе утро")

(не "доброе утро") Добрый день! или Добрый день!

или Добрый вечер! или Добрый вечер!

или Здорово!

Здоровенька!

Здоровеньки булы!

Здравствуй!

Здравствуйте!

Салют!

Поклон!

Мое уважение!

Помните:

Не забывайте о вежливости!

Обратите внимание на контекст и ситуацию.

Используйте приветствия, подходящие к конкретному человеку.

Предлагаем узнать, как на украинском языке сказать "во что бы то ни стало" и "короче говоря".

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