Вместо оливье и крабового: Как приготовить салат с копченой курицей и твердым сыром к Новому году

Как сделать салат с копченой курицей и сыром

Рецепт салата с копченой курицей и сыром – это быстрый вариант для тех, кто ценит время и желает наслаждаться изящным вкусом на праздничном столе.

Со своим поразительным ароматом этот салат станет отличным дополнением к вашему праздничному меню. Он готовится за 20 минут и гарантирует атмосферу вкуса и аромата на вашем столе во время празднования. Рецептом поделились на сайте fajnegotowanie.pl.

Читайте также: 5 небанальных рецептов сезонных салатов, которые обогатят ваш организм витаминами

Ингредиенты:

2 огурца;

150 г копченого филе (или копченой ветчины);

150 г твердого сыра (рекомендуется использовать Эдам);

180 мл натурального йогурта;

20 г жареного лука;

2 зубчика чеснока;

Соль, перец, прованские травы по вкусу.

Приготовление:

Натереть сыр на терке и переложить в миску. Копченое филе порезать на кубики или тонкие брусочки и добавить в творог. Огурцы помыть, очистить и нарезать кубиками, а затем добавить в миску с другими ингредиентами. В другой миске смешать натуральный йогурт с прессованным чесноком. Добавить соль, перец, прованские травы по вкусу и тщательно перемешать. Слить полученный соус в салат и подробно перемешать.

Советуем также обратить внимание на рецепты сытных салатов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!