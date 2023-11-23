Внимание к деталям: Как правильно заваривать кофе в чашке, чтобы он получился вкусным

Утро без ароматного кофе – мало что может сделать его лучше. Чтобы наслаждаться этим любимым напитком еще быстрее, рассмотрим способ приготовления его прямо в чашке.

Заваривание кофе становится настоящим искусством, и каждый этап приготовления может повлиять на вкус и аромат напитка, пишет ТСН. Приготовьте любимый напиток и начните утро с энергией и ароматом.

Читайте также: Интересные факты о кофе, оказавшиеся мифами

Пропорции и Помол: Важно соблюдать правильные пропорции кофе и воды. Выбирайте помол кофе в соответствии с вашим способом заваривания: средний помол для заваривания в чашке. Если вам нравится нежный вкус, берите 20 граммов воды на 1 грамм кофе; для крепкого вкуса – 15 г воды на 1 г кофе.

Форма чашки: Выберите среднего размера чашку, чтобы вода не остывала слишком быстро. Она позволит кофе раскрыться, создавая идеальный вкусовой баланс.

Температура воды: Важно, чтобы вода была горячей, но не кипящей, около 95 градусов. Такая температура помогает сохранить аромат и вкус кофе.

Время заварки: Время заварки зависит от формы чашки. В широкой и низкой чашечке кофе заварится быстрее, чем в узкой и высокой. Как правило, 2-4 минуты – идеальное время заваривания.

Стойка Кофе: Дайте кофе немного постоять – это помогает напитку раскрыть свой аромат и вкус.

Добавление сливок и сахара: Сливки и сахар — настоящие финишные штрихи. Добавляйте их по вкусу после заваривания, чтобы наслаждаться более вкусным напитком.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!