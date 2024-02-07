Внутри буддийской статуи 675 лет нашли древнюю японскую бумагу ваши с уникальными рисунками.

Недавно в храме Мё-ин в городе Фукуяма, Япония, произошло сенсационное открытие. Во время реставрации старинной статуи Будды, признанной префектурой Хиросима важным культурным достоянием, были найдены страницы традиционной японской бумаги "ваши", датируемые 14 веком.

Ваши – это бумага, которая славится своей крепостью, полупрозрачностью и приятной текстурой. Он используется во многих традиционных японских искусствах, таких как оригами, каллиграфия и гравюра. Об этом пишет Arkeonews.

Открытые артефакты можно разделить на три группы:

Десять листов ваши размером 23 на 16 сантиметров, соединенных бумажным шнурком. На них изображены Будда, Бхайсаджьягуру и Кшитигарбга, вероятно, с помощью печатей.

Меньшие листы по буддийским мотивам.

Один лист с буддийским узором и иероглифами.

Особое любопытство исследователей вызвало то, что на одном из листов изображены три будда – Шакьямуни, Якуши Нораи (Бхайсаджьягуру) и Дзидзьо Босацу (Кшитигарбга) – редкое явление.

"Эти три будды символизируют прошлое, настоящее и будущее", – объясняет представитель музея. "Нам еще предстоит много исследований, чтобы раскрыть все тайны этих артефактов".

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Храм Мё-ин был основан в 807 году Кобо Дайси, известным буддийским монахом и каллиграфом. Деревянная статуя Будды, находящаяся в центре храма, датируется 1348 годом.

Служители храма надеются, что находка поможет им лучше понять историю храма и строительство пагоды, построенной в 1384 году.

Сочетание традиционного искусства, религиозного символизма и исторической важности делает это открытие не только интересным для ученых, но и увлекательным для всех, кто интересуется историей и культурой Японии.

Напомним, учёные назвали причину гибели древней цивилизации майя.

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