Внутри Земли на глубине 3000 км были найдены остатки другой планеты

Ученые на глубине 3000 км внутри Земли обнаружили необычный материал, который оказался остатками древней планеты, столкнувшейся с нашей планетой миллиарды лет назад.

Найденные сгустки (крупные низкоскоростные провинции LLVP) были впервые обнаружены геофизиками в 1980-х годах, однако ученые в то время не имели никакого представления, чем они являются.

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Выяснилось, что эти сгустки космического происхождения – они остатки древней планеты, которая врезалась в Землю во время удара, пишет научный журнал Nature.

Ученые считают, что около 4,5 миллиарда лет назад с Землей столкнулся какой-то космический объект размером с Марс, и из разлетевшихся обломков затем сформировалась Луна. Этот объект назвали "планета Тея".

Луна возникла, когда Земля столкнулась с меньшей планетой под названием Тея. Однако никаких остатков этой планеты так и не было найдено. Обнаруженные сгустки свидетельствуют, что Тея могла быть поглощена Землей. Это и привело к созданию "странных капель", обнаруженных под африканским континентом и Тихим океаном.

Руководитель исследования Цянь Юань отметил, что "богатый железом импактор мог превратиться в мантийные капли (LLVP)".

Ученые определили, что это столкновение могло привести к образованию Луны и капель под африканским континентом и Тихим океаном. Мантия Теи также могла быть включена в мантию Земли, где она кристаллизовалась и в конце концов образовала капли.

Напомним, две гигантские планеты столкнулись и улетучились в звездной системе. После их смерти в космосе был замечен "пончик".

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