Українська
Наука

Внутри Земли на глубине 3000 км были найдены остатки другой планеты

Былим Елена

Внутри Земли на глубине 3000 км были найдены остатки другой планеты

Ученые на глубине 3000 км внутри Земли обнаружили необычный материал, который оказался остатками древней планеты, столкнувшейся с нашей планетой миллиарды лет назад.

Найденные сгустки (крупные низкоскоростные провинции LLVP) были впервые обнаружены геофизиками в 1980-х годах, однако ученые в то время не имели никакого представления, чем они являются.

Читайте также: В Сахаре из космоса нашли скрывающийся в гигантской вулканической яме "сияющий череп": фото

Выяснилось, что эти сгустки космического происхождения – они остатки древней планеты, которая врезалась в Землю во время удара, пишет научный журнал Nature.

Ученые считают, что около 4,5 миллиарда лет назад с Землей столкнулся какой-то космический объект размером с Марс, и из разлетевшихся обломков затем сформировалась Луна. Этот объект назвали "планета Тея".

Луна возникла, когда Земля столкнулась с меньшей планетой под названием Тея. Однако никаких остатков этой планеты так и не было найдено. Обнаруженные сгустки свидетельствуют, что Тея могла быть поглощена Землей. Это и привело к созданию "странных капель", обнаруженных под африканским континентом и Тихим океаном.

Руководитель исследования Цянь Юань отметил, что "богатый железом импактор мог превратиться в мантийные капли (LLVP)".

Ученые определили, что это столкновение могло привести к образованию Луны и капель под африканским континентом и Тихим океаном. Мантия Теи также могла быть включена в мантию Земли, где она кристаллизовалась и в конце концов образовала капли.

Напомним, две гигантские планеты столкнулись и улетучились в звездной системе. После их смерти в космосе был замечен "пончик".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

КосмосНаука