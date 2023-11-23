Во Флориде из реки извлекли огромную челюсть мамонта, которой не менее 10 000 лет (фото)

Охотник за окаменелостью Джон Креацулас совершил удивительное открытие во время погружения в реке Пис близ города Аркадия во Флориде. Он нашел окаменевшую челюсть мамонта.

Сначала Креацулас подумал, что это бревно, но при более близком рассмотрении понял, что это большая нижняя челюсть. Он не знает точно, сколько лет образца, но считает, что ему может быть минимум 10 000 лет, сообщает Информационный бюллетень Live Science.

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Креацулас планирует отвезти челюстную кость на очистку и анализ экспертам в Тампе, которые смогут определить возраст окаменелостей с помощью радиоуглеродной датировки.

Доподлинно неизвестно, какому виду мамонтов принадлежала окаменелость, но колумбийские мамонты (Mammuthus columbi) населяли Северную Америку — и на юг до Коста-Рики — в эпоху плейстоцена (от 2,6 миллиона лет до 11 700 лет).

Колумбийские мамонты вымерли между 13 000 и 10 000 лет назад, в конце последнего ледникового периода. Высокие температуры повлекли за собой потерю среды обитания для этой мегафауны, что в сочетании с охотой людей привело к значительному сокращению популяции.

Это не первый случай, когда в реке Пис-Ривер во Флориде находят окаменелость мамонта. В 2021 году дайверы обнаружили в воде 1,2-метровую кость ноги мамонта. Тем временем на севере Флориды исследователи раскопали 5,5-миллионное "кладбище" гомфотеров, четырехбивного родственника современных слонов, предположительно утонувших там в доисторической реке.

Напомним, в Финляндии обнаружили останки женщины, родившей после смерти.

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