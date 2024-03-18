Во Флориде обнаружили 300-летний британский корабль (фото)

Археологи обнаружили британский военный корабль HMS Tyger XVIII века у побережья национального парка Драй-Тортугас во Флориде, США. Судно затонуло в 1742 году во время войны.

Он был идентифицирован благодаря углубленным исследованиям и археологическим исследованиям. Об этом сообщает The Morning News.

В отчетах упоминается, что корабль был построен в 1647 году и был покинут командой в 1742 году. Выводы, опубликованные в The International Journal of Nautical Archaeology, свидетельствуют о том, что HMS Tyger прошел из-за суровых условий во время войны Дженкинса Эр между Великобританией и Испанией.

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Исследователи сказали, что участники сожгли корабль после того, как собирались покинуть его, чтобы защитить его от рук врагов. Археологи обнаружили 9 орудий на том же месте еще в 2021 году, что побудило исследователей предположить, что корабль мог стоять где-то поблизости.

Напомним, в Англии обнаружили лес в возрасте 390 миллионов лет. Также в Англии нашли чрезвычайное редкое кольцо 17 века.

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