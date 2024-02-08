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Во Франции обнаружили более 2000 средневековых монет (фото)

Анастасия Крыщук

Во Франции обнаружили более 2000 средневековых монет (фото)

Французские археологи идентифицировали более 2000 средневековых монет из четырех разных хранилищ в городе Геранде. Находки были сделаны примерно в 330 милях к юго-западу от Парижа.

Археологические исследования свидетельствуют о развитии средневекового поселения с 12-13 вв. Первое открытие – это древнее сокровище из четырех, состоящее из отдельного отложения, датированного 1180-1204 годами, расположенного в контейнере из дубового дерева, сообщает Medievalists.net.

Монеты уложили в маленький сундук, а потом забыли. Остальные три денежные находки были обнаружены в углу одной из комнат здания XIV века.

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Эти сокровища хранятся в керамической посуде. Эксперты предполагают, что это несколько тайников, то есть одно сокровище, распределенное в трех тайниках. Считается, что он был спрятан в 1341–1342 годах.

Открытие также показывает, как люди в средние века перерабатывали старые горшки. Одно из сокровищ было закрыто крышкой, сделанной со дна перевернутого горшка.

Повредив контейнеры с сокровищами во время раскопок, археологи решили сохранить окружающую последнее сокровище земляную насыпь и пропустить ее через сканер, чтобы увидеть, как монеты были расположены в предполагаемом горшке.

Остается загадкой, почему люди XIV века решили спрятать свое сокровище там же, где и другое сокровище на 150 лет старше, о котором они не знали.

Напомним, учёные назвали причину гибели древней цивилизации майя.

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