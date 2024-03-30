Во Франции под отелем обнаружили укрепленный замок 14 века и ров (фото)

Во Франции археологи обнаружили остатки средневекового замка 14-го века, включая ров, скрытый под двориком исторической гостиницы. Среди найденных артефактов были ювелирные изделия, кастрюли, сковородки и замки.

Замок, расположенный в Ванне, деревне на западном побережье региона Бретань, был построен как крепость и резиденция Иоанна IV, герцога Бретани, в 1381 году. Об этом сообщает Live Science.

С 10 по 16 век Бретань была средневековым феодальным государством, основанным после изгнания викингов из региона. Когда Иоанн IV пришел к власти в 1365 г., он начал строить многочисленные дома-крепости.

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Но замок использовался только век, прежде чем он пришел в упадок, когда внук Иоанна IV, Франциск II, перенес столицу герцогства из Ванна. Ремонт в 18-20 веках превратил здание в разное время в гостиницу, затем в юридическую школу и, наконец, в правительственные учреждения, построенные на вершине оригинального замка 14 века.

Замок был примерно 42 метра в длину и 17 метров в ширину, с толщиной стен до 5,5 м. Внутри было несколько лестниц, в том числе парадная, с резной лепниной и декорированными косяками.

Археологи также обыскали ров и нашли украшения, шпильки, пряжки и металлическую посуду, а также ключи и навесные замки. В укрепленный замок можно было попасть через деревянный мост через ров. Моста уже не осталось, но при раскопках были обнаружены опоры.

Напомним, археологи обнаружили в пустыне Израиля роскошное имение в возрасте 1200 лет.

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