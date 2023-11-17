Во Вьетнаме впервые обнаружены человеческие останки в возрасте 10 000 лет (фото)

В Ханам (Вьетнам) впервые нашли человеческие останки в возрасте 10 000 лет. Они находились в пещере Дой, центральной территории живописного комплекса Тамчук.

Как сообщает Департамент культуры, спорта и туризма Ханама, археологи обнаружили три могилы детей и взрослых, в том числе могилу перезахоронения и двойное захоронение – мужчина с младенцем находился на коленях.

"Это первый случай, когда в Ханаме были обнаружены человеческие останки около 10 000 лет назад", - сказал директор Департамента культуры, спорта и туризма провинции Ханам, представитель исследовательской группы Май Тхань Чунг.

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Доцент, доктор Нгуен Лан Куонг, генеральный секретарь Вьетнамской археологической ассоциации, сказал, что образцы в пещере Дой принадлежат культурному периоду Хоа Бинь (10 000-12 000 лет до нашей эры).

Кроме человеческих останков, в раскопке были обнаружены раковины моллюсков и кости зубов мелких животных, которые могли быть источниками пищи для древних жителей. Каменные орудия труда здесь не велики. Типологические и технические характеристики свидетельствуют о принадлежности каменных артефактов к культуре Хоа Бинь.

Благодаря выявленным остаткам Институт археологии установил, что в районе Ким Банг было много реликтов от позднего плейстоцена до позднего голоцена (10 000-12 000 лет назад). Когда-то это место было достаточно благоприятным районом, населённым древними жителями.

Эти находки имеют важное значение для изучения ранней истории Вьетнама. Они говорят о том, что территория современной провинции Ханам была заселена людьми уже около 10 000 лет назад. Эти люди жили в пещерах и занимались охотой, собирательством и рыболовством. Они были предками современных вьетнамцев.

Напомним, в Мексике раскопали могилу воина-торговца Микстека.

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