Во всем виноват стресс: Ученые предположили, что седые волосы могут снова стать темными

Большинство людей естественным образом теряют пигмент волосы с возрастом, и хотя стресс всегда считался возможным фактором, исследованием 2021 года были выявлены некоторые убедительные доказательства этого влияния на людей.

Седые или белые волосы обычно возникают вследствие отмирания пигментных клеток в волосяных фолликулах, вызванного возрастом, что приводит к потере меланина. Исследование 2021 года, охватившее 14 добровольцев, дало несколько убедительных доказательств того, что стресс может также влиять на выработку меланина у людей. Об этом пишет Sciense Alert.

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Хотя ранее была установлена связь между стрессом и изменением цвета волос у мышей, она не была подтверждена для людей. Однако новые исследования показали некоторые корреляции между циклами стресса и потерей пигмента волос у некоторых участников.

14 здоровых участников, которые уже имели признаки седых или белых волос, были осмотрены в течение двух с половиной лет. Анализ показал, что когда стресс уменьшается, цвет волос может восстанавливаться. Ученые не утверждают, что седина может полностью исчезнуть, однако эти открытия могут раскрыть некоторые аспекты биологических процессов старения.

Исследователи также обнаружили связь между белыми волосами и определенными белками, связанными с митохондриями, что указывает на зависимость от энергии и метаболического стресса. Эти знания могут быть важны для понимания влияния стресса на процессы старения.

Хотя эти выводы не относятся ко всем, существует предположение о существовании биологического возрастного порога, когда стресс и другие факторы могут ускорить потерю пигмента волос. Исследование указывает на то, что возможны способы воздействия на этот процесс, хотя они требуют дальнейших исследований.

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