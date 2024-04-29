Водитель какого автомобиля имеет право проехать перекресток: непростая задача по ПДД

Эта задача относится к теме регулирования дорожного движения. Какой из водителей имеет право совершить запланированный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Задача была опубликована каналом "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель белого автомобиля. Оба имеют право. Оба не имеют права.

Разбор этой задачи

На перекрестке водитель синей машины совершает маневр вправо, тогда как водитель белого авто двигается влево. Перекресток оснащен светофором, также на нем присутствует регулировщик.

Читайте также: Эксперты назвали японские авто, которые лучше не покупать

Красный свет горит на основной секции светофора, однако зеленая стрелка в дополнительной секции указывает на возможность поворота направо.

В дополнительной секции светофора горит зеленая стрелка. Источник: ''За! Правилами'' В дополнительной секции светофора горит зеленая стрелка. Источник: ''За! Правилами''

Без присутствия регулировщика, только водитель синей машины мог бы осуществить маневр, согласно правилам дорожного движения.

Однако, согласно пункту 8.3 ПДД:

"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения".

Водители должны игнорировать сигналы светофора и дорожные знаки, а вместо этого следовать указаниям регулировщика, который стоит с вытянутой вперед правой рукой.

Читайте также: Какие подержанные гибридные авто самые популярные в Украине

Согласно пункту 8.8 ПДД:

"Правая рука вытянута вперед с левой стороны - разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам - во всех направлениях; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".

То есть оба водителя могут продолжить движение, поскольку они заняли надлежащие крайние положения для своих маневров и включили соответствующие указатели поворота.

Правильный ответ – №3

Напомним, ранее UAportal предлагал решить хитрый тест по ПДД, в котором нужно определить кто из автомобилистов выбрал правильную траекторию для поворота.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !