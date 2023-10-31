Водители должны включать фары днем и не могут останавливаться на обочине: нововведение ПДД

Правительство Украины 20 октября ввело ряд изменений в Правил дорожного движения. В частности, речь идет о включенном свете фар в любое время суток.

Также изменения касаются безопасности детей и запрета останавливаться на обочинах дорог. Изменения уже вступили в силу.

Теперь водители должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар независимо от времени суток и времени года. Ранее дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия, ближний свет фар должны были быть включены с 1 октября по 1 мая.

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Кроме того, по новым правилам запрещается перевозить детей, рост которых менее 150 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем. Речь идет о системах, позволяющих пристегнуть ребенка ремнями безопасности.

Также на автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается остановка вне специальных стояночных мест. Это значит, что останавливаться прямо на обочине теперь запрещено.

Добавим, изменения в ПДД обусловлены необходимостью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

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