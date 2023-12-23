Волосы будут, как из рекламы: рецепт горчичной маски для сияющих локонов

Горчица – это универсальная приправа, используемая в кулинарии, косметологии и даже народной медицине. Ее полезные свойства известны с давних времен, а одним из самых популярных способов применения горчицы является маска для роста волос.

Об этом пишет ТСН.

Польза горчичной маски для волос

Горчица обладает такими полезными свойствами для волос:

Стимулирует приток крови к волосяным фолликулам, что способствует лучшему питанию корней волос и их росту.

Укрепляет волосяные луковицы, предотвращая выпадение волос.

Увлажняет и питает волосы, делая их мягкими и шелковистыми.

Обогащает волосы витаминами и минералами, необходимыми для его здоровья.

Рецепты горчичной маски для роста волос

Существует множество рецептов горчичной маски для роста волос. Вот два самых популярных:

Рецепт №1

Ингредиенты:

2 столовые ложки горчичного порошка

1 яичный желток

1 чайная ложка касторового масла

1 чайная ложка сахара

Приготовление:

Горчичный порошок смешайте с горячей водой до образования густой кашицы. Добавьте яичный желток, касторовое масло и сахар. Тщательно перемешайте до однородной массы.

Нанесите маску на кожу головы массирующими движениями, а затем равномерно распределите по всей длине волос. Затем на волосы наденьте шапочку или пищевую пленку и укутайте голову полотенцем, чтобы маска отработала. Через 10-15 минут маску смойте теплой водой.

Рецепт №2

Ингредиенты:

2 столовые ложки горчичного порошка

2 столовые ложки оливкового масла

Приготовление:

Горчичный порошок смешайте с оливковым маслом до образования однородной массы. Нанесите маску на кожу головы массирующими движениями, а затем равномерно распределите по всей длине волос. Затем заверните волосы пищевой пленкой и оберните голову полотенцем. Такую маску следует держать 2-3 часа, а затем хорошо вымыть голову шампунем.

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Советы по применению горчичной маски

Перед использованием горчичной маски проведите тест на чувствительность. Нанесите маленькое количество маски на кожу на запястье и оставьте на 15 минут. Если кожа не покраснеет и не чешется, то маска вам подходит.

Горчичная маска может вызвать жжение кожи головы. Если жжение слишком сильно, то смойте маску раньше.

Не применяйте горчичную маску, если у вас есть раны или раздражение на коже головы.

Для достижения наилучшего результата используйте горчичную маску 1-2 раза в неделю.

Напомним, мы уже писали, от чего зависит вьющаяся волоса.

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