Волосы, как после салона: рецепты 4 яичные маски для ухоженной шевелюры

Маски для волос из яиц пользуются популярностью уже с давних времен. Это неудивительно, ведь яйца богаты витаминами, минералами и другими полезными веществами, которые делают волосы сильными, блестящими и здоровыми. Яичные маски имеют много преимуществ: это недорогой и доступный продукт, который можно найти в любом магазине, маски из яиц легко приготовить дома из ингредиентов, которые есть под рукой. Кроме того, яичные маски оказывают увлажняющий, питательный, укрепляющий и регенерирующий эффект на волосы. Об этом пишет Главред.

Белок или желток?

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, ведь обе части яйца имеют свои преимущества для волос.

Белок: Содержит биотин, стимулирующий рост волос.

Содержит биотин, стимулирующий рост волос. Желток: Содержит витамины A, E, D, группы B, а также жиры, которые увлажняют и питают волосы.

4 рецепта яичных масок для волос:

Яйцо + мед:

Ингредиенты: 2 яичных желтка, 1 ст. л. жидкого меда, 1 ч. л. растительного масла (оливкового или кокосового).

2 яичных желтка, 1 ст. л. жидкого меда, 1 ч. л. растительного масла (оливкового или кокосового). Действие: Увлажняет, питает, делает волосы мягкими и блестящими.

Увлажняет, питает, делает волосы мягкими и блестящими. Смешайте все ингредиенты, нанесите на волосы на 1 час, смойте теплой водой с шампунем.

Яйцо + репейное масло:

Ингредиенты: 2 яйца, 2 ст. л. репейного масла, 50 мл кефира.

2 яйца, 2 ст. л. репейного масла, 50 мл кефира. Действие: Стимулирует рост волос, борется с выпадением, делает волосы более густыми.

Стимулирует рост волос, борется с выпадением, делает волосы более густыми. Смешайте все ингредиенты , нанесите на волосы под пленку и полотенце на 1 час, смойте теплой водой с шампунем.

Яйцо + лимон:

Ингредиенты: 1 яйцо, 100 мл кефира, половой сок лимона.

1 яйцо, 100 мл кефира, половой сок лимона. Действие: Насыщает волосы полезными микроэлементами, регулирует работу сальных желез, делает волосы блестящими.

Насыщает волосы полезными микроэлементами, регулирует работу сальных желез, делает волосы блестящими. Смешайте все ингредиенты, нанесите на волосы на 1 час, смойте прохладной водой с шампунем.

Яйцо + желатин:

Ингредиенты: 1 яйцо, 1 ст. л. желатина, 50 мл теплой воды.

1 яйцо, 1 ст. л. желатина, 50 мл теплой воды. Действие: Ламинирует волосы, делает его более объемными, гладкими и блестящими.

Ламинирует волосы, делает его более объемными, гладкими и блестящими. Разведите желатин теплой водой, взбейте яйцо венчиком , смешайте с желатином, нанесите на волосы на 20 минут, смойте теплой водой с шампунем.

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Важные советы:

Используйте только свежие яйца.

Не заготовляйте маски впрок, используйте их сразу после приготовления.

Перед нанесением маски взбейте яйца до образования пены.

Наносите маску на влажные волосы, уделяя внимание кончикам.

Обязательно смойте маску теплой водой с шампунем.

Для лучшего эффекта используйте маски 1-2 раза в неделю.

Яичные маски для волос – это простой, доступный и эффективный способ сделать ваши волосы сильными, здоровыми и красивыми.

Напомним, мы уже писали о рецепте горчичной маски для сияющих волос.

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