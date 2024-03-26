Воплощение нежности: названы самые пушистые породы кошек.

Мечтаете о пушистом друге, который будет мурлыкать вам на коленях? Тогда эта статья для вас! Не забудьте о регулярном уходе за шерстью, чтобы ваш пушистый друг оставался здоровым и красивым!

В мире существует множество кошачьих пород, но некоторые из них отличаются невероятной пушистостью. Если вы не боитесь шерсти на одежде и мебели, эти котики точно вам понравятся, пишет УНИАН.

Читайте также: Подумайте, прежде чем завести кота сфинкса: особенности породы и уход

1. Персидская кошка:

Необычайно пушистая красавица с милой мордашкой.

Популярна во всем мире благодаря своему ласковому характеру.

2. Мейн-кун:

Нежный великан кошачьего мира.

Одна из самых больших и пушистых пород.

3. Регдолл:

Одна из самых милых и спокойных пород.

Обладает удивительной пушистой шерстью.

4. Норвежская лесная кошка:

Приятная и дружелюбная кошка, которая хорошо ладит с другими животными.

Нуждается в регулярном расчесывании.

5. Бирманская кошка:

Спокойное и уравновешенное создание с пушистой шерстью и характерным рисунком.

6. Сибирская кошка:

Энергичная и ласковая кошка с одним из самых пушистых хвостов!

7. Экзотическая короткошерстная кошка:

Несмотря на название, имеет густую и мягкую шерсть обыкновенной длины.

8. Гималайская кошка:

Невероятно длинная шерсть разных цветов и узоров.

9. Рогамоффин:

Облик похож на регдолла.

Шерсть средней длины не спутывается и требует меньше ухода.

10. Американский бобтейл:

Коренастая порода с вьющейся шерстью.

Предлагаем узнать, почему коты играют с мышами перед тем, как их убить.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!