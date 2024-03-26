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Воплощение нежности: названы самые пушистые породы кошек.

Игорь Романько

Какие породы кошек самые нежные

Мечтаете о пушистом друге, который будет мурлыкать вам на коленях? Тогда эта статья для вас! Не забудьте о регулярном уходе за шерстью, чтобы ваш пушистый друг оставался здоровым и красивым!

В мире существует множество кошачьих пород, но некоторые из них отличаются невероятной пушистостью. Если вы не боитесь шерсти на одежде и мебели, эти котики точно вам понравятся, пишет УНИАН.

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1. Персидская кошка:

  • Необычайно пушистая красавица с милой мордашкой.
  • Популярна во всем мире благодаря своему ласковому характеру.

2. Мейн-кун:

  • Нежный великан кошачьего мира.
  • Одна из самых больших и пушистых пород.

3. Регдолл:

  • Одна из самых милых и спокойных пород.
  • Обладает удивительной пушистой шерстью.

4. Норвежская лесная кошка:

  • Приятная и дружелюбная кошка, которая хорошо ладит с другими животными.
  • Нуждается в регулярном расчесывании.

5. Бирманская кошка:

  • Спокойное и уравновешенное создание с пушистой шерстью и характерным рисунком.

6. Сибирская кошка:

  • Энергичная и ласковая кошка с одним из самых пушистых хвостов!

7. Экзотическая короткошерстная кошка:

  • Несмотря на название, имеет густую и мягкую шерсть обыкновенной длины.

8. Гималайская кошка:

  • Невероятно длинная шерсть разных цветов и узоров.

9. Рогамоффин:

  • Облик похож на регдолла.
  • Шерсть средней длины не спутывается и требует меньше ухода.

10. Американский бобтейл:

  • Коренастая порода с вьющейся шерстью.

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