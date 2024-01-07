Воруют энергию: Каких фраз лучше избегать при общении

Какие фразы нельзя говорить, чтобы не обесценивать себя

Язык – это мощный инструмент, который можно использовать как для положительного, так и негативного воздействия на других людей. Психологи выделяют три распространенных приема, позволяющих это сделать.

Чтобы оградить себя от негативного влияния языка, важно быть внимательным к тому, что говорят другие люди, пишет ukr.media. Если вы слышите фразу, вызывающую у вас отрицательные эмоции, попытайтесь понять, почему это происходит. Возможно, человек просто пытается вас обидеть или он просто не знает, как выразить свои мысли более конструктивно.

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Первый прием – это использование эмоционально окрашенных фраз. К примеру, фраза "Ничего себе!" может показаться нейтральной, но на самом деле она может вызвать у человека чувство растерянности, неуверенности или даже страха.

Второй прием – это зацепление внешности или личностных качеств человека. Например, слова "Ты что слепая?" или "У тебя руки кривые" могут значительно снизить самооценку человека.

Третий прием – это использование нецензурной лексики. Матерные слова создают негативный настрой и разрушают атмосферу общения.

В любом случае, важно помнить, что вы не обязаны подвергаться отрицательному влиянию. Вы можете просто не реагировать на такие слова или попытаться объяснить человеку, как его слова влияют на вас.

Напомним, мы уже писали, как принимать сложные решения.

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