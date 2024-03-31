Восемь привычек неудачников, не позволяющие двигаться вперед: психолог дал список

В жизни часто может показаться, что мы застряли в петле, отягощенные определенными пристрастиями, которые мешают нам двигаться вперед.

Основатель издания Hack Spirit и ярый исследователь буддизма Лаклан Браун считает, что в случае отказа человека от определенных пристрастий можно "освободиться" и двигаться вперед.

Он назвал восемь вредных привычек, которые могут сдерживать человека. "Выпустив их, вы наконец-то можете начать делать настоящий прогресс в своей жизни", – утверждает Браун.

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1. Ошибки прошлого:

Зацикливание на прошлых ошибках может помешать вам двигаться вперед. Внимательность учит жить нынешним моментом, принимать прошлое и не позволять ему определять ваше настоящее.

2. Страх перемен:

Отказ от страха перед изменениями открывает вам новый опыт и возможности. Изменения – это естественная часть жизни, ведущая к росту и самопознанию.

3. Приверженность материальным благам:

Откажитесь от привязанности к материальным вещам, которые не дают подлинного счастья. Цените простые и устойчивые аспекты жизни, такие как отношения, опыт и личный рост.

4. Необходимость утверждения:

Откажитесь от необходимости одобрения других. Живите себе, принимайте себя с недостатками, станьте более самосознательными и уверенными.

5. Ego-расположение:

Откажитесь от чрезмерного эгоизма, осознайте себя частью большего целого. Это ведет к большей эмпатии, пониманию и гармоничной жизни.

6. Сдерживание оскорблений:

Прощение освобождает вас от бремени прошлых оскорблений. Отпуская гнев, вы исцеляетесь и открываете себя к лучшему будущему.

7. Страх неудачи:

Неудача – это возможность обучения и роста. Не позволяйте страху сдерживать вас. Рискуйте, идите за мечтой, верьте в себя.

8. Стремление к совершенству:

Откажитесь от погони за совершенством. Цените свои усилия, отмечайте прогресс, будьте добры к себе, наслаждайтесь путешествием.

Отказ от этих вредных привычек – это постоянный процесс личностного роста. Это путешествие, ведущее к лучшей жизни, полной самопознания, свободы и радости.

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