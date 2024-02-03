Восстанавливает баланс сахара в крови: почему следует включить в рацион имбирный чай

Имбирь – это не только ароматная специя, но и мощный целитель, известный своими многочисленными полезными свойствами.

Имбирь богат антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, укрепляя иммунную систему. Он также обладает противовоспалительными и противовирусными свойствами, что делает его эффективным средством для профилактики и лечения простуды и гриппа. Об этом пишет daily news.kyiv.

Регуляция сахара в крови:

Исследования показали, что имбирь может помочь людям с сахарным диабетом 2 типа лучше контролировать уровень сахара в крови. Он может улучшить чувствительность к инсулину, а также замедлить усвоение сахара из пищи.

Здоровье полости рта:

Имбирь обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что делает его полезным для здоровья полости рта. Он может помочь снизить риск развития кариеса, пародонтита и других болезней.

Другие полезные свойства:

Улучшает пищеварение

Уменьшает тошноту

Снимает боль

Улучшает кровообращение

Снижает уровень холестерина

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Противопоказания :

Имбирь, как и хоть какой другой продукт, имеет свои противопоказания. Его не рекомендуется употреблять людям из:

Язвой желудка или двенадцатиперстной кишки

Желчнокаменной болезнью

Острыми воспалительными заболеваниями

Беременным (на поздних сроках).

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