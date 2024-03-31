Вот как просто удалить плесень из занавесок для душа: будут как новые

Шторки для душа постоянно влажные, из-за чего на них может образовываться плесень. Эта проблема становится не только эстетической, но и может быть вредной для вашего здоровья, поэтому уход за ними должен быть частью вашей регулярной процедуры уборки.

Специалисты предлагают эффективные и доступные методы борьбы с черной плесенью на вашей душевой шторке.

Черная плесень обычно формируется во влажных местах с ограниченным доступом к солнечному свету. Такие условия чаще всего находим в ванных комнатах, особенно вокруг душа и на шторках для душа.

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Хотя на рынке есть множество химических средств для борьбы с чёрной плесенью, лучшим выбором может быть естественный метод. Один из таких – использование белого уксуса.

Эффективный метод с белым уксусом

Смешайте две чашки белого уксуса с четвертью стакана воды. Окуните шторку для душа в эту смесь на несколько минут. Затем с легкостью потрите черные пятна с помощью щетки.

Если еще остаются пятна, добавьте немного пищевой соды в раствор и повторите процесс. Тщательно промойте водой, и ваши шторки вернутся к своему первозданному виду.

Масло чайного дерева – известное своими антимикробными свойствами и может быть отличным средством для борьбы с плесенью. Для приготовления раствора разведите одну чайную ложку масла чайного дерева в стакане воды. Затем нанесите этот раствор на загрязненный участок и оставьте на несколько минут, прежде чем вытереть чистой тканью.

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Однако следует помнить, что масло чайного дерева может быть раздражительным для кожи, поэтому лучше использовать его в защитных перчатках.

Экстракт косточек грейпфрута

Экстракт косточек грейпфрута также обладает антимикробными свойствами и может быть эффективным средством против плесени. Разведите несколько капель экстракта косточек грейпфрута в стакане воды и нанесите этот раствор на загрязненный участок. После нескольких минут протрите раствор чистой тканью.

Напомним, мы уже писали, как без химии убрать плесень.

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