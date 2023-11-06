Возьмите чеснок или лук: как быстро избавиться от вредителей на орхидеях

Орхидеи довольно капризные растения, которые не любят жары, холода, сквозняков и прямых солнечных лучей. Также орхидеи очень чувствительны к вредителям.

Если вовремя не избавиться от заражения, оно может распространиться на все ваши домашние растения. Вот почему важно искать распространенных вредителей орхидей и немедленно принимать меры, чтобы избавиться от них, пишет издание justaddiceorchids.

Некоторые вредители любят распространяться в корнях, некоторые из них заражают листья и стебли орхидей. Поэтому борьба и уход за этими горшками должна быть комплексной.

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Садоводы предлагают для обработки растений использовать раствор из лукового настоя или чеснока.

Чтобы обработать растение чесноком, вам понадобятся 2 зубчика чеснока, которые нужно измельчить и залить стаканом воды. Настаивайте чеснок в сутки, затем процедите и добавьте в раствор 400 мл отстоянной воды и две капли ему. Протрите образовавшейся жидкостью листья с обеих сторон, стебли растений, а затем полейте этим раствором почву, в которой растет цветок.

С луком все по-другому. Вам нужно собрать 200 граммов шелухи из лука, затем залить его литром теплой воды. Настаивайте его 2 дня, затем процедите и разбавьте в 10 литрах отстоянной воды. Луковым раствором нужно протереть листья, стебли растения, а затем поливать каждые три дня землю, в которой растет цветок.

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