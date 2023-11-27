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Впервые на камеру попала редкая гигантская крыса, обитающая на деревьях (фото)

Былим Елена

Впервые на камеру попала редкая гигантская крыса, обитающая на деревьях (фото)

Команда австралийских зоологов из Мельбурнского университета впервые в истории сфотографировала редкую крысу. Гигантское животное, живущее в джунглях Соломоновых островах, попало в фотоловушку.

На сайте Мельбурнского университета сообщили, что крысы Вангуна долгое время оставались неизученными. О них ученые узнавали только из историй местных жителей.

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Жители Соломоновых островов рассказывали, что огромные крысы лазают по деревьям и раскалывают кокосы.

В частности, в 2017 году группе американских ученых удалось собрать образцы кожи Вангуна и провести анализ ДНК, показавший, что их владелец относится к ранее неизвестному виду крыс Uromys vika.

Зоологи предположили, что крысы весят в среднем килограмм и достигают в длину 45 сантиметров (втрое больше обычных крыс). Их вид назвали в честь одноименного острова Вангуна, входящего в архипелаг Соломоновых островов.

В джунглях ученые расставили фотоловушки и долго ждали, чтобы крысы попали в объектив. Таким образом, они смогли зафиксировать до сотни изображений Вангуна. На камеры попали четыре особи.

Напомним, в обычно рыболовном городке Карумба, расположенном на крайнем севере Квинсленда в Австралии, вспыхнула эпидемия крыс.

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ФотоНаука