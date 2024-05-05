Впервые ученые зафиксировали животное, которое лечит раны растениями (фото)

Впервые в истории наблюдений за дикими животными орангутан был замечен за тем, как он жует листья лекарственного растения и прикладывает сок к ране на щеке.

Этот удивительный случай, поначалу считавшийся просто счастливым стечением обстоятельств, заставил исследователей задать вопрос о том, обладают ли орангутанги знаниями о целебных свойствах растений, и передают ли они эти знания из поколения в поколение, пишет журнал Scientific Reports.

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Отмечается, что орангутан Ракус получил неприятную рану на щеке, вероятно, в результате потасовки за доминирование. К счастью, он продемонстрировал поразительную способность к самолечению, используя растение Акар Кунинг (Fibraurea tinctoria) для остановки кровотечения и предотвращения инфицирования.

Орангутан приложил пережеванные листья Fibraurea tinctoria к ране на лице. Источник: nature.com Орангутан приложил пережеванные листья Fibraurea tinctoria к ране на лице. Источник: nature.com

У Орангутана были раны на лице. Источник: nature.com У Орангутана были раны на лице. Источник: nature.com

Орангутан приложил пережеванные листья Fibraurea tinctoria к ране на лице. Источник: nature.com Орангутан приложил пережеванные листья Fibraurea tinctoria к ране на лице. Источник: nature.com

Наблюдатели зафиксировали, как Ракус в течение семи минут жевал листья растения, а затем тщательно наносил полученный сок на рану. Это повторяющееся в течение получаса поведение свидетельствует о целенаправленном и осознанном применении лекарственного средства.

Этот случай бросает вызов традиционным представлениям, что только люди обладают знаниями о целебных свойствах растений. Исследователи сравнивают действия Ракуса с подобными наблюдениями за шимпанзе, использующими насекомых для обработки ран.

Местное население в этой местности использует Акар Кунинг для лечения различных заболеваний, включая малярию, дизентерию и диабет. Этот факт ставит вопрос о том, мог ли Ракус научиться использовать это растение, наблюдая за людьми, или же знания о его целебных свойствах передаются из поколения в поколение орангутангов.

Открытие свидетельствует, что орангутанги обладают более развитыми когнитивными способностями, чем считалось ранее.

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