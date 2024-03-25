Впервые в мире: генетически модифицированную почку свиньи пересадили человеку

Команда специалистов из Массачусетской больницы общего профиля совершила исторический шаг в сфере медицины, проведя первую успешную операцию по пересадке генетически модифицированной почки свиньи человеку.

Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения. Операция длилась четыре часа и завершилась успешной. Пациент Ричард Слеймен, 62-летний мужчина, страдавший сахарным диабетом второго типа и гипертензией, чувствует себя хорошо. Его планируется выпустить из больницы в скором времени.

Слеймен был на диализе в течение периода с 2011 по 2018 год из-за осложнений, вызванных его заболеваниями. В 2018 году ему была проведена операция по пересадке донорской почки, однако пять лет спустя этот орган отказал. В 2023 году он вернулся в процедуру диализа и регулярных госпитализаций. Согласно врачу-нефрологу Массачусетской больницы, вероятно, Слеймен не дожил бы до момента получения новой почки от донора.

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Донорские органы были предоставлены биотехнологической компанией eGenesis, использующей технологию CRISPR для модификации генома. С целью обеспечения совместимости с человеческим организмом ученые удалили определенные гены свиньи, которые могут привести к отторжению, и добавили человеческие гены, способствующие более успешной адаптации. Процедура трансплантации предусматривала предварительное лечение антителами и прием препаратов для ингибирования иммунной реакции.

Врачи Массачусетской больницы надеются, что операции по пересадке генетически модифицированных органов станут более распространенными, что позволит многим пациентам избежать сложных терапий и длинных очередей трансплантации. Они подчеркивают, что недостаток донорских органов является серьезной проблемой, и надежда выражается в том, что с помощью биотехнологий эта проблема будет решена в ближайшем будущем.

Отметим, что в январе 2022 года американские исследователи провели операцию по трансплантации генетически модифицированного сердца свиньи 57-летнему мужчине, страдающему сердечной недостаточностью. Однако через несколько месяцев после операции он умер от сердечной недостаточности, инцидент был предметом тщательного анализа для определения причин его возникновения.

Напомним, впервые в мире зафиксирован случай разрыва трахеи из-за "тихого чихания".

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